Vinculan a Proceso a Adolescente por Abuso contra Menor de 13 Años de Edad en Puebla

Un adolescente fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de violación equiparada por hechos ocurridos en julio de 2022, en el municipio de Coronango, en Puebla.

Así lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) luego de presentar los datos de prueba correspondientes ante la autoridad judicial.

De acuerdo con la denuncia, el 6 de julio de 2022, una adolescente de 13 años de edad, fue presuntamente agredida sexualmente en un inmueble ubicado en el municipio de Coronango. Derivado de estos hechos, el 17 de julio del mismo año se inició la carpeta de investigación correspondiente.

En la audiencia inicial celebrada el 26 de octubre de 2026, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso al adolescente investigado, al considerar suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para continuar con el procedimiento penal.

Por la minoría de edad, no fue revelada la identidad, edad ni medida cautelar, por el delito de violación equiparada.

Con información de N+

JAPR