Seguridad

Vinculan a Proceso a Adolescente por Abuso contra Menor de 13 Años de Edad en Puebla

La víctima presuntamente fue agredida en un inmueble ubicado en el municipio de Coronango

La agresión sexual ocurrió al interior de una casa en Coronango.La agresión sexual ocurrió al interior de una casa en Coronango. Foto: N+

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En Coronango, un adolescente enfrenta proceso por presunta violación de una menor de 13 años. La Fiscalía de Puebla presentó pruebas.

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