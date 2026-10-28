Accidentes

Choque entre Dos Unidades de Transporte Público Deja Cuatro Lesionados en Puebla

Cuerpos de emergencias se movilizaron a la calle 12 Oriente del Centro Histórico de la capital poblana para atender a los afectados por el accidente

Accidente Choque Dos Unidades Transporte Público Cuatro Lesionados Centro Histórico PueblaEl accidente ocurrió sobre la calle 12 Oriente. Foto: X @SSC_Pue

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Cuatro lesionados tras choque de combis en Puebla. Protección Civil y SSC actuaron para controlar la situación. Entérate de cómo ocurrió el accidente.

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