Choque entre Dos Unidades de Transporte Público Deja Cuatro Lesionados en Puebla

Dos unidades de transporte público protagonizaron un aparatoso accidente vial en inmediaciones de la calle 12 Oriente, en pleno Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

Personal de Protección Civil Municipal realizó labores de control de riesgos tras el impacto ocurrido entre los dos vehículos tipo combi que ofrecen el servicio en la zona antes mencionada.

Fue aproximadamente a las 17:00 horas de este martes 27 de octubre de 2026 que se registró un choque entre las dos unidades de transporte público en el primer cuadro de la capital poblana.

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Paramédicos de la dependencia en coordinación con elementos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), valoraron a cuatro personas lesionadas, quienes no requirieron traslado hospitalario.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla abanderaron uno de los carriles de la vialidad, liberándose después de que el accidente fue atendido en su totalidad.

Con información de N+

GMAZ