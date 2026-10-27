Transporte Público se Impacta contra Dos Viviendas tras Choque con Taxi en Puebla

Se registró un accidente en la colonia Granjas de la ciudad de Puebla en el que un taxi y la unidad 66 de la ruta Nueva Visión se vieron involucradas.

Derivado a un choque previo, la unidad de transporte público terminó impactándose contra dos viviendas ubicadas sobre la Prolongación 16 de Septiembre a la altura de la 119 Poniente, al sur de la capital poblana.

De acuerdo a un video de cámaras de seguridad, el conductor del taxi le hizo corte de circulación a la unidad de la Ruta 25, provocando que el operador perdiera el control y terminará chocando contra el inmueble.

Cuerpos de emergencias se movilizaron al sitio para auxiliar a los afectados, por lo que por varios minutos se cerró la circulación en la calle 119 Poniente, a la altura de la Prolongación de la 16 de Septiembre.

Al menos tres personas resultaron lesionadas por este accidente, por lo que paramédicos les brindaron la atención médica correspondiente, afortunadamente, ninguno presentó heridas que pusieran en riesgo su vida, por lo que decidieron seguir su camino para no afectar el tiempo de llegada a su trabajo y escuelas.

La grabación reveló el momento exacto en el que el chofer de transporte público intentó esquivar el vehículo implicado, y otros más que se encontraban estacionados, peo desafortunadamente destrozó la parte de las viviendas.

Posteriormente se solicitó el apoyo de una grúa para el retiro de la unidad siniestrada y finalmente se liberó la vialidad para no afectar el flujo vehicular; mientras peritos especialistas realizaron las investigaciones correspondientes para fincar responsabilidades.

Ante este accidente, las autoridades exhortan a los conductores a manejar con precaución y siempre espejear de manera correcta en caso de querer realizar alguna maniobra.

Con información de N+

MCS