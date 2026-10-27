Accidentes

Transporte Público se Impacta contra Dos Viviendas tras Choque con Taxi en Puebla

Cuerpos de emergencias atendieron al menos a tres lesionados por este incidente vial ocurrido sobre la calle 119 Poniente y la 16 de Septiembre

Choque transporte público en colonia Granjas de Puebla deja tres lesionados.Accidente en colonia Granjas de Puebla deja tres lesionados. Foto: N+

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Un taxi corta circulación a transporte público, causando un impacto contra dos casas en la colonia Granjas de Puebla.

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