Choque entre Camión Escolar y Grua Causa Intenso Tráfico en Bulevar 2000 en Tijuana

Un autobús de transporte escolar con más de 30 pasajeros a bordo chocó contra una grúa sobre el bulevar 2000, generando una rápida movilización de los cuerpos de emergencia y severas afectaciones al tráfico en la zona.

En el percance acudieron paramédicos de la Cruz Roja, elementos del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Municipal para brindar atención a los involucrados y resguardar la vialidad. A pesar de lo aparatoso del accidente, se confirmó que no se registraron personas lesionadas.

Sin embargo, debido a la presencia de las unidades siniestradas y los trabajos de los cuerpos de auxilio, se mantiene un fuerte congestionamiento vehicular sobre la zona, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar vías alternas o extremar precauciones al transitar por el área.

Autobús de transporte escolar involucrado en el percance vial sobre el bulevar 2000 | Foto: N+

JMR