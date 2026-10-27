Accidentes

Choque entre Camión Escolar y Grua Causa Intenso Tráfico en Bulevar 2000 en Tijuana

Pese a la gravedad del incidente no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, se generó un intenso congestionamiento en la zona

Choque entre Camión Escolar y Grua Causa Intenso Tráfico en Bulevar 2000 en TijuanaChoque entre Camión Escolar y Grua Causa Intenso Tráfico en Bulevar 2000 en Tijuana | Foto: N+
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