Sociedad

Trasladan a Policía Municipal a Hospital por Complicaciones Médicas en Zona Río de Tijuana

El oficial presentó una alteración de presión arterial mientras realizaba labores preventivas

Trasladan a Policía Municipal a Hospital por Complicaciones Médicas en Zona Río de TijuanaTrasladan a Policía Municipal a Hospital por Complicaciones Médicas en Zona Río de Tijuana | Foto: SSPCM

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