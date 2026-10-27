Trasladan a Policía Municipal a Hospital por Complicaciones Médicas en Zona Río de Tijuana

Un agente de la Policía Municipal de Tijuana fue trasladado a un centro médico luego de presentar complicaciones relacionadas con su presión arterial mientras se encontraba a bordo de una patrulla en la zona de Zona Río.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó que los hechos ocurrieron durante la mañana del martes 27 de octubre, en las inmediaciones de la calle Antonio Caso y Paseo de los Héroes, a la altura de la zona bancaria.

De acuerdo con la dependencia, se solicitó apoyo de manera inmediata para trasladar al oficial a un centro médico, donde recibió atención especializada debido a una reducción descontrolada de su presión arterial.

La SSPCM indicó que el agente permanecerá bajo observación médica para continuar con el proceso de estabilización y recibir el tratamiento correspondiente.

APG