Sociedad

¿Qué Evento Hay en Reforma Mañana 28 de Octubre 2026? La Razón del Cierre en la Avenida de CDMX

El Paseo de la Reforma ha recibido diferentes eventos en las últimas semanas. Checa qué va a haber este miércoles

Checa Qué Evento Hay en Reforma 28 de Octubre 2026Reforma es la avenida más emblemática de la CDMX. Foto: Cuartoscuro
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