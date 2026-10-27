¿Qué Evento Hay en Reforma Mañana 28 de Octubre 2026? La Razón del Cierre en la Avenida de CDMX

Llegó esa época en la que la avenida más emblemática de la Ciudad de México recibe todo tipo de celebraciones. Por ello, acá te decimos qué evento habrá en Paseo de la Reforma mañana, miércoles 28 de octubre de 2026, en caso de que quieras asistir o evitar la zona por el cierre.

En las últimas semanas, este corredor ha sido escenario del Desfile de Alebrijes Monumentales, la Marcha Zombie, Festival Flores de Cempasúchil, la Rodada Ciclista y la Mega Procesión de las Catrinas. Además del alumbrado con motivo del Día de Muertos 2026.

Ahora, Paseo de la Reforma se convertirá en una pista de velocidad, que hará latir el corazón de los aficionados, por lo que desde este martes comenzaron los preparativos con un cierre en dicha vialidad.

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¿Qué evento hay mañana en Reforma?

Este miércoles, se realizará el Show Run de Checo Pérez en la avenida más emblemática de la CDMX, como parte de las actividades del Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1, que se realizará del viernes 30 de octubre al 1 de noviembre.

En este evento, los aficionados mexicanos tendrán la oportunidad de ver al piloto subirse a su monoplaza Cadillac con el que correrá el fin de semana y dar vueltas a toda velocidad por la avenida principal de la capital del país.

“Correr en Reforma frente a los fans siempre es una sensación increíble, pero hacerlo con Cadillac Formula 1 Team durante nuestra primera temporada juntos lo hace aún más especial”, dijo Sergio Pérez.

Esta no es la primera vez que Checo se sube a su coche de Fórmula 1 para recorrer Paseo de la Reforma CDMX, ya que en 2021 también realizó un Show Run, pero en aquella ocasión lo hizo con Red Bull y logró reunir a cerca de 130 mil personas.

¿A qué hora es el evento de Checo en Reforma mañana?

El Show Run de Checo Pérez y Cadillac está programado para iniciar a las 10 de la mañana, tiempo del centro de México y tendrá una duración de dos horas, por lo que el evento terminará a las 12 del día, aproximadamente.

El evento se realizará específicamente entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, y se espera que reúna una gran cantidad de aficionados de F1 y de Checo Pérez, quien llegará a 300 Grandes Premios este fin de semana.

“Alcanzar los 300 Grandes Premios es un momento muy importante en mi carrera, y no hay mejor lugar para comenzar esta celebración que de regreso en las calles de la Ciudad de México, junto a los aficionados que me han apoyado en cada paso del camino. Estoy deseando llevar la fiesta a Reforma y comenzar una increíble semana de carrera", expresó el piloto mexicano.

Para evitar el cierre en Reforma, te recomendamos utilizar las siguientes alternativas viales:

Avenida Chapultepec es una opción para rodear el tramo afectado.

Circuito Interior.

PPP