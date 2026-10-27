Paro de Transportistas: ¿Habrá Más Bloqueos en CDMX y Edomex Este Miércoles 28 de Octubre?

Este martes transportistas acordaron retirar los bloqueos en carreteras y suspender las movilizaciones en distintos puntos del país, tras una reunión de trabajo en la que el Gobierno Federal les ofreció abordar temas fiscales, seguridad e infraestructura.

Las principales agrupaciones del sector, incluyendo la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), alcanzaron acuerdos con la Secretaría de Gobernación (Segob), desactivando en las últimas horas las movilizaciones masivas que colapsaron las carreteras los días previos.

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Asimismo, en el ámbito local, agrupaciones como la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) cancelaron definitivamente las protestas programadas tras pactar mesas de diálogo con el gobierno de la Ciudad de México.

Sin embargo, la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (HAMOTAC), a través de sus redes sociales, mencionó esta tarde que permanece firme en las movilizaciones.

“Segundo día de paro nacional, el autotransporte sigue firme y no se raja. Las voces de nuestros compañeros transportistas siguen resonando en las carreteras de México”, indicó la HAMOTAC.

¿Habrá bloqueos en la CDMX y Edomex para mañana miércoles 28 de octubre? La HAMOTAC señaló que continuarán unidos “por una causa que nos afecta a todos: poner un alto a la inseguridad, los robos, las extorsiones y los abusos que diariamente enfrenta nuestro sector”.

“Reconocemos a cada uno de los compañeros que permanece firme en esta movilización. Su participación demuestra que el autotransporte está cansado de promesas y necesita respuestas concretas.

Aunque aseguran que están firmes en sus demandas, hasta el momento no han confirmado que este miércoles se vayan a movilizar con bloqueos en carreteras del país y accesos a la CDMX, en N+ te estaremos informando sobre cualquier afectación a la movilidad.

La Segob informó que será la Subsecretaría de Gobernación y la Unidad de Gobierno, la que coordinará y acompañará estas reuniones para dar seguimiento a las peticiones y avanzar en la construcción de acuerdos con los transportistas.

El lunes, la Canacar junto con otras organizaciones mexicanas del transporte de carga exigieron la intervención directa de la presidenta, Claudia Sheinbaum, durante un paro nacional que afectó a 19 estados, mientras otras agrupaciones rechazaron los bloqueos y acordaron una agenda de trabajo con el Gobierno.

Tras una reunión con la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, concretaron una agenda para esta semana, tanto federal como estatal, con autoridades de seguridad, infraestructura, trabajo y la Guardia Nacional.

En tanto, los transportistas en paro explicaron que no asistieron a esa reunión y denunciaron extorsiones, robos y asesinatos, cobros excesivos y sobrerregulación, y sostuvieron que los compromisos establecidos con Gobernación desde febrero de 2024 siguen sin traducirse en soluciones suficientes.

El paro de los transportistas había sido anunciado por tiempo indefinido e incluyó convocatorias a caravanas, concentraciones y estacionamiento de unidades en carreteras de varios estados y vialidades de distintas ciudades, entre ellas la capital mexicana.

HVI