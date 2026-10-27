Sociedad

Paro de Transportistas: ¿Habrá Más Bloqueos en CDMX y Edomex Este Miércoles 28 de Octubre?

La Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (HAMOTAC), a través de sus redes sociales, advierte más movilizaciones

Bloqueos de Transportistas en CDMX y EdomexN+

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