Terminó el Paro de Transportistas en Puebla sin Bloqueos en Carreteras

La Secretaría de Gobernación y la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) acordaron el retiro definitivo de los bloqueos carreteros en Puebla y la suspensión de manifestaciones a nivel nacional, tras establecer una mesa de diálogo.

Durante la reunión de trabajo en la que también participó CONCANACO SERVYTUR, acordaron la instalación de mesas de trabajo especializadas para atender demandas en materia de seguridad en carreteras, infraestructura, asuntos fiscales, seguridad social y condiciones laborales del sector.

La Subsecretaría de Gobernación y la Unidad de Gobierno coordinarán y darán seguimiento a las reuniones con las dependencias competentes para avanzar en la construcción de acuerdos.

Las autoridades destacaron que a través de estas mesas de trabajo buscan dar solución a las peticiones del transporte de carga sin afectar el libre tránsito ni a la ciudadanía.

La mañana del lunes, cuando se realizaron las manifestaciones por el paro nacional, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, había informado que hubo circulación en la ciudad de Puebla y en las carreteras del estado, sin bloqueos generalizados.

En distintos puntos se aglomeraron transportistas con lonas en sus vehículos, pero el tránsito siguió con normalidad, excepto en el tramo Zaragoza-Acuaco, donde se reportó un bloqueo al paso.

Con información de N+

JAPR