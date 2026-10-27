Movilidad

Terminó el Paro de Transportistas en Puebla sin Bloqueos en Carreteras

Segob y Canacar acordaron el retiro definitivo de los bloqueos carreteros en Puebla y la suspensión de manifestaciones a nivel nacional

Manifestantes hicieron bloqueos parciales e intermitentes en Puebla.Manifestantes hicieron bloqueos parciales e intermitentes en Puebla. Foto: N+

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Sin bloqueos en Puebla: Segob y Canacar acuerdan suspender manifestaciones mientras las mesas de trabajo tratan la seguridad y condiciones laborales.

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