Restricción Vehicular: ¿Hay Doble No Circula 28 de Octubre 2026 en CDMX y Edomex?

Debido a que la calidad del aire suele cambiar constantemente en el Valle de México y esto representa un riesgo para que se decrete una nueva Contingencia Ambiental, acá en N+ te decimos si se activó el Doble Hoy No Circula 28 de octubre 2026 y qué carros tienen restricción vehicular en CDMX y Edomex este miércoles.

Antes de salir a las calles, los automovilistas deben mantenerse informados sobre la aplicación del programa de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), instituciones que se encargan de monitorear los niveles de contaminación.

Como sabes en caso de contingencia ambiental se tendría que aplicar el Doble No Circula, el cual afecta a más carros, terminaciones de placas, hologramas y engomados de lo habitual y de transitar en un día que no está permitido se castiga con una costosa multa y hasta corralón.

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¿Hay Contingencia y Doble Hoy No Circula 28 de octubre 2026?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire es mala en las estaciones de monitoreo de Azcapotzalco y Cuautitlán Izcalli, mientras que es aceptable en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Naucalpan.

Sin embargo aún es muy temprano para determinar si hay condiciones para que se pudiera activar la contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula miércoles 28 de octubre de 2026, ya que los niveles de contaminación suelen verse afectados por distintos factores, como el clima y tráfico.

Por ello, se recomienda a la población y a los automovilistas estar pendiente de las actualizaciones de CAMe en las próximas horas, en caso de que las condiciones ambientales se vean afectadas y tengan que aplicarse medidas a la circulación de los autos.

No Circula CDMX miércoles: ¿Quién descansa?

Debido a que no hay contingencia en la CDMX y Edomex, el programa de circulación operará con normalidad con la misma restricción vehicular de cada miércoles, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con:

Holograma 1 y 2, engomado ROJO y terminación de placas 3 y 4.

Los coches con placas foráneas no circulan de 5 a 11 de la mañana.

La restricción del Hoy No Circula este miércoles. Foto: CAMe

Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula son aquellos con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.

El programa opera en el mismo horario de todos los días, que es de 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex.

¿De cuánto es la multa del Hoy No Circula?

La multa del programa es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que la sanción va de los 2,346.20 a los 3,519.30 pesos por incumplir las restricciones del programa de la Sedema.

El programa de restricción a la circulación de los carros entró en vigor desde 1990 con la finalidad de mantener las condiciones del aire estables, así como disminuir la emisión de contaminantes, además de que la medida ayuda a que no se saturen las vialidades.

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