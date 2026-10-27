¿Quién Es Blanca Yassahara Cruz García? Perfil de Virtual Presidenta Provisional del INE

Blanca Yassahara Cruz García, quien este martes se perfila como la presidencia provisional del Instituto Nacional Electoral (INE) tras la salida de Guadalupe Taddei, sería un relevo temporal al frente del organismo encargado de organizar las elecciones federales en México.

Cruz García es licenciada en Derecho, con área de profundización en Derecho Constitucional y Amparo, y cuenta con una maestría en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Su trayectoria profesional incluye más de una década de experiencia en el Instituto Nacional Electoral, donde desempeñó funciones relacionadas con la organización de procesos electorales, la coordinación de consejos distritales y la actualización de sistemas de información electoral.

En 2022 fue designada por el Consejo General del INE como consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla, cargo en el que encabezó la autoridad electoral local.

Posteriormente, el 21 de abril de 2026, la Cámara de Diputados la designó consejera electoral del Consejo General del INE.

Su experiencia combina labores de organización electoral con responsabilidades jurídicas y administrativas dentro de las estructuras del sistema electoral mexicano.

El 26 de octubre de 2026 Guadalupe Taddei Zavala formalizó su renuncia a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio para revisar indicios relacionados con contratos, posibles actos de colusión y triangulación de recursos.

En su mensaje de despedida, Taddei afirmó que tomó la decisión para proteger la estabilidad, la credibilidad y la independencia del organismo, y sostuvo que los hechos que deban investigarse deben esclarecerse con transparencia y debido proceso. Había asumido la presidencia en abril de 2023 para un periodo de nueve años, previsto originalmente hasta 2032.