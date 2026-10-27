Política

¿Quién Es Blanca Yassahara Cruz García? Perfil de Virtual Presidenta Provisional del INE

Antes de llegar al Consejo General, encabezó el organismo electoral de Puebla durante el proceso electoral de 2023-2024

¿Quién Es Blanca Yassahara Cruz García? Perfil de la Nueva Presidenta Provisional del INEBlanca Yassahara Cruz García es Nombrada Nueva Presidenta Provisional del INE. Foto: Cuartoscuro

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Blanca Yassahara Cruz García asume la presidencia provisional del INE. Con una sólida carrera en el ámbito electoral.

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