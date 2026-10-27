Muere Óscar Arturo Esparza Vargas, Jefe de Cancillería en la Embajada de México en España

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó hoy que murió Óscar Arturo Esparza Vargas, jefe de Cancillería en la Embajada de México en España.

“Lamento profundamente el fallecimiento del embajador Óscar Arturo Esparza Vargas, jefe de Cancillería en la Embajada de México en España”, fue el mensaje que publicó Velasco Álvarez en sus redes sociales.

El canciller envió sus condolencias a la familia, amistades y colegas del diplomático.

“Reconozco su destacada trayectoria y su valiosa contribución al Servicio Exterior Mexicano”, destacó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Por su parte, la Embajada de México en España lamentó la muerte de Esparza Vargas, un “destacado diplomático del Servicio Exterior Mexicano”.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz”, agregó la Embajada mexicana.

Durante su extensa carrera como diplomático, Esparza Vargas también fue embajador de México en Santa Lucía, concurrente en Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Dominica, San Vicente y las Granadinas, y Granada.

Además, fue representante de México ante la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS).

Esparza Vargas se desempeñó como ministro, embajador y jefe de Cancillería de México en Chile.

Entre otras de sus funciones como diplomático fue como consejero, ministro y jefe de Cancillería en la Embajada de México en República Checa.

Fungió como consejero, director general adjunto y encargado de la Dirección General para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Trabajó como primer secretario, consejero y jefe de Cancillería en la Embajada de México en Indonesia.

Y en la Embajada de México en la Federación de Rusia, Óscar Arturo Esparza Vargas se desarrolló como encargado de Política Exterior y Asuntos Bilaterales, así como agregado cultural.