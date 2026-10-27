Política

Muere Óscar Arturo Esparza Vargas, Jefe de Cancillería en la Embajada de México en España

El canciller Roberto Velasco envió sus condolencias a la familia del diplomático

Óscar Arturo Esparza Vargas, jefe de Cancillería en la Embajada de México en EspañaÓscar Arturo Esparza Vargas, jefe de Cancillería en la Embajada de México en España. Foto: X @EmbaMexEsp

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Fallece Óscar Arturo Esparza Vargas, jefe de Cancillería en la Embajada de México en España. El canciller Roberto Velasco destaca su valiosa contribución al Servicio Exterior Mexicano. Más detalles sobre su legado.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Muere Óscar Arturo Esparza Vargas, Jefe de Cancillería en la Embajada de México en España | N+