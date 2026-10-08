Sociedad

Roberto Velasco se Reúne con Embajador de EUA y Hablan Sobre Cooperación con México

El encuentro se realizó en la Cancillería mexicana, donde ambos funcionarios revisaron los avances

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