Roberto Velasco se Reúne con Embajador de EUA y Hablan Sobre Cooperación con México

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, se reunió esta mañana con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para dar seguimiento a distintos temas de la agenda bilateral.

El encuentro se realizó en la Cancillería mexicana, donde ambos funcionarios revisaron los avances de la cooperación entre México y Estados Unidos, particularmente en materia de seguridad.

Durante la reunión, Velasco y Johnson destacaron los resultados positivos alcanzados mediante la colaboración entre ambos países, bajo los principios que guían la relación bilateral.

"Entre estos principios se encuentran el respeto a la soberanía e integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la cooperación sin subordinación", se lee en el comunicado.

El encuentro forma parte del seguimiento a los temas de interés común entre México y Estados Unidos, así como de los mecanismos de colaboración establecidos entre ambos gobiernos.

El pasado 2 de octubre, Johnson acompañó al gobernador Mauricio Kuri en la colocación de la primera piedra de una Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro. Durante el acto se habló de fortalecer la cooperación y la capacitación entre instituciones de seguridad.

Tras la visita, la Cancillería señaló que, de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional, cualquier capacitación o proyecto de cooperación en seguridad con un gobierno extranjero requiere el visto bueno previo del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG), órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional.

La SRE explicó que el 25 de septiembre recibió un oficio del Gobierno de Querétaro en el que se informaba sobre la visita de Johnson para abordar “diversos temas de interés común”. El documento señalaba que el encuentro no implicaría mecanismos directos de cooperación internacional en seguridad o procuración de justicia.

Sin embargo, la Cancillería indicó que la academia sí contempla cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero, por lo que debe presentarse ante el GANSEG.

En respuesta, el gobernador Mauricio Kuri sostuvo que notificó a la Cancillería sobre la visita en tiempo y forma y que esta tendría carácter “protocolario”, sin implicar cooperación directa en seguridad.