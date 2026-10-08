Internacional

Juicio por Muerte de Maradona: Piden hasta 12 Años de Prisión para su Médico de Cabecera

La fiscalía también solicitó 10 años de prisión para la coordinadora de cuidados domiciliarios Nancy Edith Forlin, y 8 años, para la psiquiatra Agustina Cosachov

Solicitan Hasta 12 Años de Prisión para Neurocirujano por Muerte de MaradonaCorredores pasan cerca de un mural con la imagen de Diego Maradona en Buenos Aires, en Argentina. Foto: AP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+