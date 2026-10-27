Política

Citan en San Lázaro al Órgano Interno de Control del INE por Investigación a Contratos de Taddei

Coordinadores circulan proyecto de convocatoria para elegir al nuevo titular del INE

Citan en San Lázaro al Órgano Interno de Control del INE por Investigación a Contratos de TaddeiVíctor Hugo Carvente Contreras (de azul), cuando rindió protesta de ley como titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE). Foto: Cuartoscuro / Archivo
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