Citan en San Lázaro al Órgano Interno de Control del INE por Investigación a Contratos de Taddei

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó citar a comparecer a Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE), para que explique la investigación sobre presuntas irregularidades y conflicto de interés en contratos otorgados por la expresidenta del instituto, Guadalupe Taddei.

Carvente Contreras deberá presentarse en los próximos días ante dos instancias. En la Comisión de Vigilancia lo hará con efectos públicos, para que se conozcan todas las investigaciones en curso. En la Junta de Coordinación Política comparecerá por si hubiera actuaciones que no puedan declararse de manera pública.

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José Elías Lixa, coordinador de los diputados del PAN, explicó que el propósito es que la Cámara tenga garantías sobre el trabajo del órgano de control:

"Que esta Soberanía tenga la certeza de que se están llevando a cabo todas las diligencias necesarias para que la renuncia de Guadalupe Taddei no se traduzca en impunidad".

Los coordinadores parlamentarios acordaron además circular un proyecto de convocatoria para elegir al nuevo presidente del INE, que esperan votar la próxima semana.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, indicó que los grupos parlamentarios tendrán este día y el siguiente para revisar el documento y hacer correcciones o propuestas. Añadió que el martes o miércoles de la semana entrante discutirían la convocatoria y comenzarían el análisis de los perfiles del órgano técnico.

Ese Comité Técnico de Evaluación deberá analizar a los aspirantes a ocupar la presidencia del Consejo General del INE. La oposición demandó que sus integrantes sean apartidistas.

Con información de Héctor Guerrero.

CT