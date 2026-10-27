Sociedad

Enjambre de Abejas Ataca a Obreros en una Construcción de Reynosa

Los hechos ocurrieron en una vivienda en construcción, ubicada en el sector cinco del fraccionamiento Puerta Grande

Enjambre de Abejas Ataca a Obreros en una Construcción de ReynosaEnjambre de Abejas Ataca a Obreros en una Construcción de Reynosa. Foto: Reporte Civil Reynosa

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En Reynosa, obreros en construcción enfrentan el peligro de un enjambre de abejas. Las autoridades recomiendan no actuar por cuenta propia.

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