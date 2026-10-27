Vuelca Tráiler tras Choque con Camión de Transporte de Personal en Natura, Tijuana

Un tractocamión volcó tras un choque con un autobús de transporte de personal sobre la avenida García, en la colonia Cuero de Venados, en Tijuana.

De acuerdo con el reporte de la Unidad Especializada en Hechos de Tránsito Terrestre, el accidente se registró durante la mañana del martes 27 de octubre, a la altura del cruce con la calle Manuel Ojeda, en el distrito Natura.

El informe señala que el conductor de un tractocamión Kenworth amarillo, modelo 2010, circulaba por un camino sinuoso con el pavimento mojado y, presuntamente, no moderó la velocidad ni conservó su carril. Esto habría provocado que perdiera el control e impactara con su costado izquierdo contra un autobús International Zafiro, modelo 2027, propiedad de Settepi.

Tras el choque, el autobús volcó sobre su costado izquierdo y terminó impactándose contra un poste de madera de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), utilizado para sostener cableado eléctrico.

La unidad quedó atravesada sobre el camino, mientras que la parte del tractocamión quedó orientada hacia un desnivel de aproximadamente ocho metros.

El reporte fue recibido por el C4 a las 5:43 horas y los agentes llegaron al sitio a las 6:00 horas. Al momento de la elaboración del informe, se esperaba la llegada de una grúa y la intervención de la aseguradora para retirar los vehículos.

Hasta la información proporcionada, no se había especificado si hubo personas lesionadas.

APG