Accidentes

Vuelca Tráiler tras Choque con Camión de Transporte de Personal en Natura, Tijuana

El percance ocurrió sobre avenida García en Cuero de Venados, la unidad quedó atravesada en el camino, junto a un desnivel

Vuelca Camión de Transporte de Personal Tras Choque con Tráiler en Natura, TijuanaVuelca Camión de Transporte de Personal Tras Choque con Tráiler en Natura, Tijuana

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