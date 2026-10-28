¿El 2 de Noviembre Es Festivo o Cómo se Paga? Esto Dice la Ley Federal del Trabajo

El Día de Muertos 2026 en México se aproxima; el 1 y 2 de noviembre serán domingo y lunes, y estas fechas generan confusión sobre si son días de descanso obligatorio.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), no están considerados como descansos obligatorios; por ello, los trabajadores deben presentarse en los empleos como un día habitual y estar conscientes de que la jornada laboral será normal y de que no recibirán una compensación o pago extra por asistir.

Se podrá descansar si los empleadores conceden esos días de forma voluntaria. Si la empresa dará uno o los días, eso lo determina cada trabajo.

Sin embargo, si se labora el 2 de noviembre, la ley marca que “se debe recibir la prima dominical, la cual corresponde al 25% adicional al salario de ese domingo”, aseguró la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), en un comunicado.

Estas fechas son de derrama económica en diversas regiones del país; por ejemplo, la industria panificadora de México prevé ventas de pan de muerto por mil 34 millones de pesos en la temporada de 2026, con una producción estimada de 4 mil 545 toneladas, equivalentes a unos 4.5 millones de kilogramos, estimó Julián Castañón, de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa).

El cálculo contempla un precio promedio de 227.50 pesos por kilogramo, lo que supondría un aumento del 2% frente a 2025; aunque los importes varían según el establecimiento, los ingredientes y el tamaño de este producto asociado a la tradición mexicana del Día de Muertos, el próximo 2 de noviembre.

"El pan de muerto no es tampoco una temporada de un día. Es una temporada", afirmó Castañón, quien situó el periodo tradicional de comercialización entre mediados de septiembre y los primeros días de noviembre.

El representante destacó la participación de pequeñas panaderías y grandes establecimientos, así como cambios en las tendencias que han incorporado nuevos estilos como los rellenos de nata, queso crema con zarzamora y chocolate para responder a consumidores que buscan nuevos sabores.

La temporada también moviliza a proveedores de trigo, harina, huevos, leche, mantequilla y azúcar, además de transportistas y fabricantes de envases.

Se calcula que la panificación mexicana cuenta con unos 59 mil 500 establecimientos en todo el país y genera entre 530 mil y 550 mil empleos directos, mientras que su cadena productiva supera el millón y medio de puestos.

Sobre los precios del pan en general, no se anticipan aumentos generalizados al cierre del año o comienzos del siguiente, aunque se estima que cada empresa deberá evaluar sus salarios, prestaciones, alquileres y materias primas.

El sector también enfrenta cambios de hábitos: clientes con menos tiempo para comprar y cocinar, menor frecuencia de visitas y mayor consumo matutino de pan dulce.

HVI