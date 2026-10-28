Sociedad

¿El 2 de Noviembre Es Festivo o Cómo se Paga? Esto Dice la Ley Federal del Trabajo

Conoce si el próximo lunes se paga como un día normal o si aplica remuneración doble o triple

¿El 2 de Noviembre Es Festivo o Cómo se Paga? Esto Dice la Ley Federal del TrabajoCelebraciones de Día de Muertos en México. Foto: Cuartoscuro

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