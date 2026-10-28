Lugares

Tradición y Orgullo Indígena: Así Cosechan Flor de Cempasúchil en Tixtla, Guerrero

Cada año, cientos de hectáreas de Tixtla se pintan de amarillo y rojo con miles de flores de los muertos

La producción de cempasúchil en Tixtla, Guerrero, es una de las más importantes en MéxicoFoto: N+
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