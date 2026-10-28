Colapsa Estructura en Clínica de Ramos Arizpe, Coahuila; Hay 1 Lesionado

Un trabajador resultó gravemente lesionado luego de que una estructura colapsara en una clínica ubicada en la prolongación Matamoros 'A' 601 en Ramos Arizpe, Coahuila. De acuerdo con el reporte preliminar, el incidente presuntamente ocurrió debido al peso del concreto.

Tras el reporte de los hechos, socorristas acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios al trabajador, quien presentaba diversas lesiones que requerían atención médica especializada.

Durante la valoración, los paramédicos detectaron una probable fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda, además de una contusión en la región frontal del cráneo y un posible traumatismo craneoencefálico moderado.

Debido a la gravedad de las lesiones, el trabajador fue trasladado en código rojo a un hospital privado de Saltillo, donde recibiría atención médica especializada.