Accidentes

Colapsa Estructura en Clínica de Ramos Arizpe, Coahuila; Hay 1 Lesionado

El trabajador fue trasladado en código rojo a un hospital de Saltillo para recibir atención médica

Hombre Resulta Gravemente Herido al Colapsar Estructura en Ramos Arizpe, CoahuilaLa estructura de la clínica colapsó presuntamente al peso del concreto. Foto: N+

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