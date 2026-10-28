Aseguran Dos Kilos de Cristal Durante Cateos en Piedras Negras, Coahuila
Los operativos se llevaron a cabo luego de denuncias anónimas de vecinos, quienes aseguraron que en esos lugares se vendía droga
Escucha este artículo
Los operativos se llevaron a cabo luego de denuncias anónimas de vecinos, quienes aseguraron que en esos lugares se vendía droga
Escucha este artículo
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina realizaron tres cateos en distintos domicilios de Piedras Negras, Coahuila, como parte de acciones derivadas de reportes anónimos sobre presuntos puntos de venta de droga.
Uno de los operativos se llevó a cabo en la colonia Bravo, donde las autoridades aseguraron un kilogramo de una sustancia conocida como cristal. En una segunda intervención, realizada en un domicilio de la colonia Los Olivos, decomisaron otro kilogramo de la misma droga, por lo que ambos cateos dejaron un aseguramiento total de dos kilogramos.
De acuerdo con la información disponible, estas acciones se realizaron en atención a reportes anónimos de vecinos, quienes señalaron que los inmuebles presuntamente eran utilizados como puntos de venta de narcóticos.
Un tercer cateo se registró durante la mañana de este martes. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado qué tipo de sustancia ni qué cantidad fueron aseguradas en ese lugar, tampoco se ha confirmado si hubo personas detenidas durante los operativos.