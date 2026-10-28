Seguridad

Aseguran Dos Kilos de Cristal Durante Cateos en Piedras Negras, Coahuila

Los operativos se llevaron a cabo luego de denuncias anónimas de vecinos, quienes aseguraron que en esos lugares se vendía droga

Aseguran Dos Kilos de Cristal Durante Cateos en Piedras Negras, CoahuilaAutoridades de la Agencia de Investigación Criminal y la Guardia Nacional participaron en los cateos. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+