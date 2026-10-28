Homicidios

Sentencian a Hombre que Asesinó a Golpes a Otro con un Bastón de Madera en Puebla

Se confirmó la responsabilidad de Iván 'N' en el delito de homicidio calificado ocurrido en la colonia Francisco Sarabia, municipio de Tehuacán

Iván 'N' sentenciado por matar a un hombre en Tehuacán, Puebla.Iván 'N' sentenciado por homicidio ocurrido en Tehuacán. Foto: FGE Puebla

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Iván 'N' recibe 27 años de prisión por asesinar con un bastón en Tehuacán, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico.

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