Sentencian a Hombre que Asesinó a Golpes a Otro con un Bastón de Madera en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Iván 'N' luego de un asesinato ocurrido en agravio de un hombre en la colonia Francisco Sarabia del municipio de Tehuacán.

De acuerdo a la recopilación de investigaciones, la víctima se encontraba sentada en una banqueta de la zona referida cuando el hoy sentenciado se aproximó y comenzó a agredirla con patadas y golpes utilizando un bastón de madera.

Esta agresión le provocó lesiones de gravedad al afectado, por lo que testigos dieron aviso al número de emergencias; posteriormente paramédicos lo trasladaron al Hospital General de Tehuacán.

Más tarde, el hombre perdió la vida en el nosocomio a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, por lo que se dio parte a la Fiscalía General del Estado (FGE).

La detención del implicado se ejecutó gracias a una orden de aprehensión luego de las pruebas recabadas en su contra; las autoridades ministeriales continuaron con su proceso legal hasta llegar a una resolución.

Los hechos ocurrieron el 3 de febrero de 2024, y desde entonces se llevaron acabo las indagatorias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y obtener justicia por los hechos.

Finalmente este 21 de octubre de 2026 se emitió el fallo condenatorio en contra de Iván 'N' por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

Durante la audiencia de individualización de sanciones, la autoridad judicial le impuso 27 años y 6 meses de prisión, además del pago de 1,000 UMA por concepto de daño moral y 1,500 UMA como indemnización económica.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla reafirmó su compromiso de investigar los delitos contra la vida, aportar los elementos probatorios necesarios ante los tribunales y procurar justicia para las víctimas y sus familias.

Con información de N+

MCS