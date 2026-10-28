Dan 25 Años de Prisión a Hombre por Homicidio en Monterrey

La Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves dio una sentencia condenatoria de 25 años de prisión contra un hombre por un asesinato ocurrido en febrero de 2025 en la colonia Alhambra, perteneciente al municipio de Monterrey, Nuevo León.

Durante la audiencia de juicio oral realizada durante este mes, el juez determinó que Francisco 'N', de 46 años de edad, es responsable del delito de homicidio calificado. El sentenciado permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social Estatal.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, los hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2025, cuando la víctima, identificada también como Francisco, de 50 años de edad, caminaban por las calles de la colonia Alhambra.

Francisco 'N' iba a bordo de un vehículo del lado del conductor, junto con otro sujeto que descendió del auto e interceptó a la víctima para atacarla con un arma de fuego corta que le causó la muerte al instante.

Después de asesinarlo, subió nuevamente al vehículo donde lo esperaba el ahora sentenciado para huir juntos. Debido a su participación en este homicidio, Francisco 'N' deberá cumplir una sentencia condenatoria de 25 años de prisión.

SHH