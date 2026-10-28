Homicidios

Dan 25 Años de Prisión a Hombre por Homicidio en Monterrey

Los hechos por los cuales fue sentenciado Francisco 'N' ocurrieron en febrero de 2025 en la colonia Alhambra

Sentenciado a 25 años de prisión por homicidio en MonterreyFrancisco 'N'. Foto: FGJNL

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