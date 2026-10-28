Muere Eulalia Marzetti, Madre de Lionel Scaloni, Técnico de la Selección Argentina
Newell's Old Boys, club donde surgió el técnico, también expresó su pésame
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Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, falleció, informó este miércoles la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que envió sus condolencias al técnico y a toda su familia.
El Club Atlético Newell's Old Boys, institución de la que Scaloni surgió como jugador, también lamentó su muerte.
La AFA, con su presidente, Claudio Tapia, a la cabeza, expresó su pésame mediante un mensaje publicado la mañana de este miércoles en la cuenta de la Selección Argentina en la red social X. En el texto, hizo llegar a Scaloni, a quien se refirió con el apodo de "gringo", el abrazo fraternal de todos los argentinos, extensivo a sus seres queridos, y le deseó fuerza en este momento difícil.
La publicación se acompañó de una imagen con un moño negro sobre fondo oscuro y el escudo de la AFA.
Newell's Old Boys difundió un comunicado en su cuenta de X en el que describió a Scaloni como jugador surgido de la institución y entrenador campeón con la Selección Argentina. El club acompañó al técnico y a toda la familia Scaloni en este momento y les hizo llegar su pesar y sus condolencias.
CT
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