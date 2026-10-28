Muere Eulalia Marzetti, Madre de Lionel Scaloni, Técnico de la Selección Argentina

Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, falleció, informó este miércoles la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que envió sus condolencias al técnico y a toda su familia.

El Club Atlético Newell's Old Boys, institución de la que Scaloni surgió como jugador, también lamentó su muerte.

La AFA, con su presidente, Claudio Tapia, a la cabeza, expresó su pésame mediante un mensaje publicado la mañana de este miércoles en la cuenta de la Selección Argentina en la red social X. En el texto, hizo llegar a Scaloni, a quien se refirió con el apodo de "gringo", el abrazo fraternal de todos los argentinos, extensivo a sus seres queridos, y le deseó fuerza en este momento difícil.

La publicación se acompañó de una imagen con un moño negro sobre fondo oscuro y el escudo de la AFA.

Newell's Old Boys difundió un comunicado en su cuenta de X en el que describió a Scaloni como jugador surgido de la institución y entrenador campeón con la Selección Argentina. El club acompañó al técnico y a toda la familia Scaloni en este momento y les hizo llegar su pesar y sus condolencias.

CT