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Muere Eulalia Marzetti, Madre de Lionel Scaloni, Técnico de la Selección Argentina

Newell's Old Boys, club donde surgió el técnico, también expresó su pésame

Muere Eulalia Marzetti, Madre de Lionel Scaloni, Técnico de la Selección ArgentinaEl seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni. Foto: Reuters / Archivo

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