Seguridad

Balacera en Cuautla: Disparos Provocan Volcadura de Transporte Público; Hay Heridos

Paramédicos de Yecapixtla y la Cruz Roja atienden a los lesionados; hay presencia policial en la zona

Balacera en Cuautla: Disparos Provocan Volcadura de Transporte Público; Hay HeridosLa SSPC de Morelos informó que hay presencia policial en la zona de la volcadura. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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