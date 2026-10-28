Balacera en Cuautla: Disparos Provocan Volcadura de Transporte Público; Hay Heridos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos informó que recibió un reporte de presuntas detonaciones de arma de fuego, lo que provocó la volcadura de una unidad del transporte público en el libramiento Santa Bárbara–Izúcar de Matamoros, a la altura del Instituto Tecnológico de Cuautla. De manera preliminar, hay dos personas lesionadas.

Los heridos reciben atención prehospitalaria —la que se brinda en el sitio, antes de un posible traslado a un hospital— por parte de paramédicos del municipio de Yecapixtla y de la Cruz Roja.

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Tras el reporte, se activaron los protocolos de atención y coordinación entre las instituciones de seguridad, con presencia policial en la zona para atender la situación y brindar protección a la ciudadanía.

Las autoridades competentes realizan las diligencias para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Con información de N+.

CT