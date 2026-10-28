Recuperan Camioneta Previamente Robada durante un Asalto en Ferretería de Puebla

Dos vehículos con reporte de robo fueron recuperados por la policía municipal de Tecamachalco, tras operativos de búsqueda y recorridos de vigilancia en distintas localidades.

La camioneta blanca tipo Ranger color blanca fue robada durante un asalto a una ferretería ubicada en la Junta Auxiliar de Santiago Alseseca, por lo que elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo de búsqueda y localización.

De manera preliminar se sabe que sujetos a bordo de un vehículo color café arribaron al establecimiento denominado Ferre La Provi en donde asaltaron a la encargada y se llevaron la unidad.

Más tarde, la unidad fue localizada en ejidos de Xochimilco y devuelta a su dueño tras acreditar la propiedad, sin embargo, los hampones lograron huir con el dinero sustraído del negocio.

Por otro lado, en Pino Suárez, los uniformados ubicaron un automóvil blanco con denuncia por robo. La unidad quedó bajo resguardo y fue puesta a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tecamachalco se comprometió en seguir reforzando los recorridos de seguridad y vigilancia para salvaguardar el patrimonio de las familias tecamachalquenses.

En otro hecho de seguridad, la Fiscalía General de la República obtuvo una sentencia de cuatro años de prisión contra Mario ‘N’, tras ser declarado culpable del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de la fuerza armada permanente, en el municipio de Huejotzingo, Puebla.De acuerdo con la investigación, el hombre fue detenido por elementos de la policía municipal, luego de que se reportara que se encontraba armado al interior de un domicilio.Durante la intervención, los uniformados le aseguraron una pistola y un cargador con capacidad para siete cartuchos. El arma estaba dentro de su radio de acción y disponibilidad, sin que contará con la licencia o el permiso correspondiente para portarla.

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la FGR, que integró la carpeta de investigación y presentó las pruebas ante la autoridad judicial.

Mediante un procedimiento abreviado, el juez de control le impuso cuatro años de prisión, además de una multa equivalente a 80 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

También ordenó el decomiso del arma y el cargador, así como la suspensión de los derechos políticos y electorales del sentenciado.

Con información de N+

MCS