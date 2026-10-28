Seguridad

Recuperan Camioneta Previamente Robada durante un Asalto en Ferretería de Puebla

Sujetos amagaron a una empleada del establecimiento ubicado en la junta auxiliar de Santiago Alseseca de Tecamachalco para sustraer el vehículo

Camioneta robada tras asalto a ferratería de Tecamachalco fue recuperada.Recuperan camioneta robada tras asalto a ferratería. Foto: Policia Municipal Tecamachalco

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Policía recupera camioneta robada en asalto a ferretería de Tecamachalco. Los ladrones escaparon con el botín.

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