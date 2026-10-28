Accidentes

Una Camioneta Siniestrada Fue Abandonada con el Motor Encendido en Puebla

El vehículo modelo 2003 tenía los vidrios rotos, tres de las cuatro llantas reventadas y daños por colisión cerca del Bulevar Municipio Libre

Policía Estatal resguardó la zona para investigar lo ocurrido durante la madrugada.Policía Estatal resguardó la zona para investigar lo ocurrido durante la madrugada. Foto: N+

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Una miniván modelo 2003 fue encontrada con daños severos y el motor encendido en Puebla. Testigos reportan que los ocupantes huyeron tras una posible riña.

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