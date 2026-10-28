Una Camioneta Siniestrada Fue Abandonada con el Motor Encendido en Puebla

Una camioneta tipo miniván siniestrada fue abandonada en la colonia Vicente Guerrero de la ciudad de Puebla. La unidad fue reportada con daños severos y con el motor funcionando sobre la Calle Pedro Moreno, en la esquina con el Bulevar Municipio Libre.

A dicho lugar acudieron elementos de la Policía Estatal para indagar los reportes y confirmar la existencia de este vehículo.

Se trata de una camioneta modelo 2003 que presentaba los vidrios rotos, tres de las cuatro llantas reventadas y daños por colisión en el costado izquierdo.

Algunos testigos indicaron que de esta unidad salieron tres sujetos en evidente estado de intoxicación etílica, quienes se retiraron a toda prisa y la dejaron abandonada.

El registro público vehicular no arrojó reporte de robo de esta camioneta. Los uniformados que acudieron se quedaron a custodiarla hasta que la autoridad municipal arribó para asegurarla y retirarla del lugar.

Se presume que la camioneta se vio involucrada en una riña que ocasionó que le rompieran todos los vidrios, a excepción del parabrisas.

El conductor huyó con los neumáticos dañados, desinflados o pinchados, lo que provocó que se destrozaran por completo hasta que el vehículo ya no pudo circular más, razón por la cual fue dejada en ese sitio.

Las indagatorias darán inicio en el momento en que exista una denuncia formal sobre los daños ocasionados por el percance que sufrió o por las lesiones que sus ocupantes pudieran haber provocado.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR