Accidentes

Muere Joven Atropellado en Silao, Guanajuato; Abanderaba un Accidente

Los hechos se registraron en el Eje Metropolitano, el conductor responsable se dio a la fuga al percatarse de la muerte de la víctima

Muere Joven Atropellado Cuando Abanderaba un Accidente en Silao; Responsable Huyó.Muere Joven Atropellado Cuando Abanderaba un Accidente en Silao; Responsable Huyó. Foto: N+

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Involucrados en el primer accidente llamaron a la Central de Emergencias 911 pidiendo el apoyo de autoridades de rescate.

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