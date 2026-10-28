Muere Joven Atropellado en Silao, Guanajuato; Abanderaba un Accidente

Un joven que se encontraba en el Eje Metropolitano abanderando un accidente fue víctima de un atropello en Silao, Guanajuato.

Los hechos ocurrieron cuando dos vehículos se vieron involucrados en un choque y participantes del incidente se bajaron de los autos.

Para tratar de evitar otro accidente, uno de ellos se puso a abanderar el choque y un vehículo lo atropelló para después darse a la fuga.

Integrantes de diversas corporaciones llegaron al lugar de los hechos donde acordonaron cerrando un carril momentáneamente.

Paramédicos brindaron primeros auxilios a la víctima pero ya no contaba con signos vitales.

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Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informaron que se realizará la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y tratar de detener al responsable.

El cuerpo del joven, de quien no se informó su identidad, fue levantado por elementos del SEMEFO para trasladarlo a un anfiteatro y se le practique la necropsia de ley.