Pareja en Presunto Estado de Ebriedad es Rescatada Tras Caer a un Río en Veracruz

Un hombre y una mujer fueron rescatados con vida durante la madrugada del Río Jamapa, a la altura del puente de acceso a Playa de Vacas, en el municipio de Medellín de Bravo en Veracruz.

El hecho provocó la movilización de varias unidades de Bomberos Conurbados, luego de que se reportara la presencia de una persona aparentemente inconsciente en el agua.

Al llegar al lugar, los cuerpos de emergencia localizaron a dos personas dentro del río. En primera instancia, el reporte señalaba que una de ellas no presentaba movimiento; sin embargo, durante las labores de auxilio confirmaron que se trataba de un hombre y una mujer que aún tenían signos vitales.

Para ponerlos a salvo, los elementos del heroico cuerpo de bomberos utilizaron cuerdas y camillas, con las que realizaron las maniobras de rescate hasta ponerlos a salvo. Posteriormente, ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica y ser valorados por personal de salud.

De acuerdo con los primeros reportes de los cuerpos de emergencia, las dos personas presuntamente se encontraban en estado de ebriedad, aunque esta condición deberá ser confirmada por las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, se desconoce cómo llegaron a la zona del Río Jamapa y las circunstancias en las que cayeron al agua. El rescate ocurrió mientras se registraba una fuerte lluvia en la zona, lo que generó una movilización inmediata de los equipos de emergencia en las inmediaciones del puente de acceso hacia a Playa de Vacas.