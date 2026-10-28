Accidentes

Pareja en Presunto Estado de Ebriedad es Rescatada Tras Caer a un Río en Veracruz

Durante las primeras horas del día, los equipos de emergencia realizaron maniobras con cuerdas y camillas para auxiliar a los afectados, quienes recibieron atención médica

Bomberos realizan un rescate el rescate de un hombre ey una mujer en el Río JamapaBomberos realizan un rescate el rescate de un hombre ey una mujer en el Río Jamapa. Foto: Álvaro Vázquez

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Hombre y mujer rescatados del Río Jamapa en Veracruz durante tormenta. Bomberos realizaron maniobras de salvamento

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