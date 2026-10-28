Cultura

Día de Muertos en Veracruz 2026: Instalan Catrina de Once Metros en el Zócalo

En el municipio porteño se colocó una gran escultura, la cual tomó casi tres meses elaborar y hoy luce un atuendo de jarocha

Día de Muertos en Veracruz 2026: Instalan Catrina de Once Metros en el ZócaloLa elaboración de la catrina de once metros tomó casi tres meses de trabajo. Foto: N+

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La tradición del Día de Muertos brilla en Veracruz con una Catrina de 11 metros en el zócalo. Creada por artistas mexicanos.

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