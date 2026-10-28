Día de Muertos en Veracruz 2026: Instalan Catrina de Once Metros en el Zócalo

La tradición mexicana de Día de Muertos comienza a llenar de flores de cempasúchil e imágenes de catrinas los espacios públicos. El escultor Charly Urbina indica que es un trabajo que les tomó casi tres meses. El modelado se hizo en yeso y se hizo una réplica en fibra de vidrio.

Posteriormente, se llevó a cabo la decoración, el pintado y el instalado que se realizó en el zócalo de Veracruz junto con su equipo. De acuerdo con lo informado, la catrina mide cerca de once metros de altura.

"Nos llevó casi tres meses; el modelado fue el yeso y mide casi once metros."

La Catrina instalada en el zócalo del municipio porteño luce atuendos de jarocha y es una obra que fue realizada por artistas mexicanos, quienes han llevado este tipo de arte a diversas partes de la República Mexicana.

La enorme escultura permanecerá en el sitio durante toda la temporada de Día de Muertos.