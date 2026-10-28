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Alerta por Inundaciones Hoy: Cinco Estados en Riesgo por Tormenta Tropical Vance

Provocará lluvias intensas con riesgo de inundaciones, desbordamientos de ríos y arroyos

Alerta por Inundaciones Hoy: Cinco Estados en Riesgo por Tormenta Tropical VanceCinco Estados de México en Riesgo por Tormenta Tropical Vance. Foto: CUARTOSCURO

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La tormenta Vance amenaza con lluvias intensas en 5 estados. Conagua advierte sobre desbordamientos y deslaves.

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