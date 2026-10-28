Alerta por Inundaciones Hoy: Cinco Estados en Riesgo por Tormenta Tropical Vance

La tormenta tropical Vance provocará lluvias intensas y condiciones que podrían favorecer inundaciones, desbordamientos de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas de cinco estados del país, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el reporte de las 09:00 horas, hora del centro de México, el sistema se localizó a 390 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 425 kilómetros de Punta Mita, Nayarit.

La tormenta presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 kilómetros por hora y se desplaza hacia el nor-noroeste a una velocidad de 17 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones, se pronostican lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en el sur de Baja California Sur, centro y sur de Sinaloa, Nayarit, oeste de Jalisco, así como en las regiones este, oeste y sur de Durango.

Además, se esperan rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y oleaje de entre 2.5 y 3.5 metros en las costas de Jalisco. En el sur de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Colima, las olas podrían alcanzar entre 1.5 y 2.5 metros de altura.

La Conagua advirtió que las precipitaciones podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, provocar desbordamientos e inundaciones, principalmente en zonas bajas, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y seguir las indicaciones de Protección Civil.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de la NOAA, la temporada 2026 del Pacífico oriental registra 20 tormentas con nombre, de las cuales 10 fueron clasificadas como huracanes y ocho alcanzaron la categoría de huracán mayor, es decir, categoría 3 o superior, según el balance actualizado al 27 de octubre

Entre los sistemas registrados se encuentran Fausto, Genevieve, Karina, Lowell, Marie, Nolo, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy y Vance. Genevieve alcanzó la categoría 5, mientras que otros ciclones también llegaron a convertirse en huracanes mayores.