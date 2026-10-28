Bomberos Descienden al Fondo de una Barranca y Rescatan a un Hombre en Puebla

Una importante movilización de los grupos de primera respuesta se registró la madrugada de este miércoles en la colonia Villa Encantada, de la ciudad de puebla, donde corporaciones de auxilio rescataron a un hombre que cayó al fondo de una barranca.

El incidente se presentó en la avenida 55 poniente a donde el personal de protección civil, bomberos y protección civil del estado realizaron las labores para extraer a la persona para ponerla a salvo.

una vez a salvo los técnicos en atención médica prehospitalaria lo estabilizaron y trasladaron a un hospital para su adecuada atención.

Ante este incidente, las autoridades piden a la ciudadanía a caminar con precaución en zonas oscuras o de difícil visibilidad, además, pone a su disposición el número 9-1-1 para cualquier emergencia.

En otro accidente, una pareja de adultos mayores perdió la vida sobre la autopista Puebla-Orizaba a la altura del kilómetro 210.

El automóvil en el que viajaban protagonizó un choque cuando circulaban con dirección a Puebla, antes de llegar a la caseta de cobro de Esperanza.

Cuerpos de emergencia y elementos de Caminos y Puentes Federales arribaron al sitio para abanderar la unidad siniestrada y proceder con la atención prehospitalaria de los afectados.

Lamentablemente dos personas perdieron la vida en el lugar, mientras que otro más logró ser trasladado a un hospital.

De acuerdo a los hechos, la unidad chocó contra una barrera de contención, lo que provocó que terminara volcando; derivado a esto, uno de los cuerpos quedó afuera del vehículo.

Las víctimas mortales fueron identificadas por su hijo, quien dijo que se llamaban Bertha Ronquillo Cruz, de 71 años, y Jesús Martínez García, de 81 años de edad.

En tanto, a la mujer lesionada fue identificada como Sandra Luz R. quien fue trasladada al Hospital Covadonga, en Córdoba, Veracruz.

Con información de N+

MCS