Accidentes

Bomberos Descienden al Fondo de una Barranca y Rescatan a un Hombre en Puebla

Personal de Protección Civil arribó a la colonia Villa Encantada para auxiliar al masculino que se encontraba lesionado y sin poder salir del lugar

Rescatan a hombre lesionado al fondo de una barranca en la Col. Villa Encanta de Puebla.Rescatan a hombre lesionado al fondo de una barranca en Puebla. Foto: SSC Puebla

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Bomberos y Protección Civil rescatan a un hombre herido en una barranca en la colonia Villa Encantada de la capital poblana

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