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‘Checo’ Pérez Extiende su Contrato con Cadillac Previo al Gran Premio de México de la F1

El fin de semana, 'Checo' vivirá su Gran Premio de Fórmula 1 número 300 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana

Segio 'Checo' Pérez renueva contrato con CadillacSegio 'Checo' Pérez renueva contrato con Cadillac. Foto: EFE

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Sergio 'Checo' Pérez firma con Cadillac hasta 2029 y se prepara para su GP 300 en México. Conoce más sobre su nuevo propósito en F1 y su compromiso con el equipo estadounidense.

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