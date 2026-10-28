‘Checo’ Pérez Extiende su Contrato con Cadillac Previo al Gran Premio de México de la F1

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez anunció este miércoles que extendió su contrato hasta 2029 con la escudería estadounidense Cadillac, que este año debutó en la Fórmula 1 (F1).

Cabe recordar que Pérez, de 36 años, firmó su primer contrato con Cadillac por dos temporadas en agosto de 2025, en plena campaña sabática luego de su salida de Red Bull.

"Después de todo lo que este deporte me ha dado, encontré un nuevo propósito: ayudar a construir algo desde el principio (...) Queda mucho trabajo por delante y estoy totalmente comprometido para los próximos tres años", dijo Checo .

En sus redes sociales, la Fórmula 1 también informó que el piloto mexicano fue "confirmado para permanecer con Cadillac hasta 2029".

'Checo' Pérez correrá su Gran Premio 300 en México

Este miércoles, el piloto mexicano realizó un recorrido de exhibición en su monoplaza de Cadillac ante cientos de aficionados en Reforma, una de las avenidas más representativas de la Ciudad de México (CDMX).

El fin de semana, Checo vivirá su Gran Premio de Fórmula 1 número 300 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.

Pérez debutó en la categoría reina del automovilismo en 2011. Desde entonces ha corrido para las escuderías Sauber, McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull y Cadillac.

En la actual temporada no ha sumado puntos en 18 carreras y Cadillac ocupa la última posición en el mundial de constructores, sin unidades.

Con información de N+ y AFP.