Seguridad

Nuevo Golpe al Robo de Vehículos: Detienen a 6 por Venta de Placas Falsas en Lindavista

Policías de la CDMX y agentes federales catearon una casa en Lindavista, Gustavo A. Madero, y también encontraron armas y drogas

Personas detenidas durante cateo en Gustavo A. Madero, CDMX. Foto: X @PabloVazCPersonas detenidas durante cateo en Gustavo A. Madero, CDMX. Foto: X @PabloVazC

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