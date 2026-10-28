Nuevo Golpe al Robo de Vehículos: Detienen a 6 por Venta de Placas Falsas en Lindavista

Fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a seis personas durante un cateo en la alcaldía Gustavo A. Madero, como parte de la estrategia contra el robo de vehículos y autopartes.

En el despliegue policiaco, llevado a cabo en la colonia Lindavista, participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la CDMX, en colaboración con la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

En un comunicado conjunto, las dependencias detallaron que además de los detenidos, se aseguraron placas de circulación, armas de fuego y posibles drogas.

Indicaron que el cateo se realizó en un domicilio de la calle Riobamba, que era posiblemente utilizado para la falsificación, venta y distribución ilegal de placas de circulación apócrifas de distintas entidades federativas.

De acuerdo con la información oficial, en total se aseguraron 19 placas de circulación posiblemente apócrifas y ocho con reporte de robo, un arma de fuego corta, un arma de fuego larga y cartuchos útiles.

Además de 95 bolsas de plástico con una sustancia blanca con características similares a la cocaína, y un paquete con hierba verde a granel con características propias de la marihuana.

Ante ello, se detuvo en el sitio a seis hombres de 34, 44, 33, 64 y dos de 25 años.

Los detenidos, junto con los objetos asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Mientras que el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial.

Las instancias se seguridad añadieron que dichas personas son consideradas inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional.

“La SSC refrenda su compromiso de fortalecer los trabajos de investigación y coordinación con las instituciones del Gobierno de México para combatir las actividades ilícitas relacionadas con la falsificación y comercialización de placas de circulación, en favor de la seguridad de los habitantes de la Ciudad de México”, apuntó la dependencia capitalina.

SPB