Seguridad

Hombres Armados Roban 900 Mil Pesos de una Tienda de Autoservicio en León

Los ladrones llegaron en una moto y a punta de pistola, sometieron al personal de la tienda

Tras el atraco, elementos de varias corporaciones resguardaron la zona.Fotos: N+

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En León, dos motociclistas armados roban 900 mil pesos de una tienda. A pesar del operativo policial, los ladrones escaparon.

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