Hombres Armados Roban 900 Mil Pesos de una Tienda de Autoservicio en León

Cámaras de seguridad lograron captar como dos motociclistas armados lograron robar de una tienda de autoservicio en León, Guanajuato, más de 900 mil pesos, para después darse a la fuga sin ser detenidos.

Fue en la colonia San Miguel de Rentería, donde se encuentra la tienda que pasa por el Bulevar Francisco Villa, cuando en las imágenes se ve entrar a dos hombres con casco a la tienda minutos después de las 5 de la tarde.

Al ingresar, ambos motociclistas fueron directamente a las oficinas de la tienda, donde con armas de fuego sometieron al personal para proceder con el asalto, logrando obtener más de 900 mil pesos.

Tras obtener el botín, los hombres armados bajan y salen por la puerta principal, a un costado del guardia de seguridad, para después subirse en una moto y darse a la fuga con rumbo desconocido.

Ahí, los empleados llamaron a los números de emergencia para reportar los hechos, siendo policías municipales y estatales quienes llegaron a la tienda y pese a realizar un operativo en la zona, no dieron con los asaltantes.