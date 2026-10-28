Mujer Denuncia Presunto Hostigamiento de Guardias en Clínica del IMSS en Ensenada

Una mujer con discapacidad motriz denunció presunto hostigamiento por parte de personal de seguridad de la Clínica 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Ensenada, luego de que tres guardias la confrontaran mientras comía en el exterior del nosocomio.

Brenda Peralta, de 43 años, relató que el incidente ocurrió cuando presentó un descenso de azúcar en la sangre y decidió comer afuera de las instalaciones. Según su testimonio, los elementos de seguridad se acercaron para reclamarle por esa conducta.

La derechohabiente señaló que una de las guardias continuó cuestionándola por llevar abierta una bolsa, situación que, de acuerdo con su relato, la hizo sentirse abrumada y provocó que otras personas se acercaran al lugar.

Peralta afirmó que, durante el altercado, comenzó a experimentar hormigueo en la cara, la boca y las manos, además de taquicardia. Explicó que posteriormente identificó estos síntomas como una crisis de ansiedad, por la que terminó en el área de urgencias.

Después de compartir su experiencia en redes sociales, la mujer aseguró que otras personas le han relatado situaciones similares, por lo que decidió hacer pública su denuncia para evitar que se repitan.

También expresó preocupación por posibles represalias, debido a que se encuentra en trámite para una operación. “Ya basta de tanta injusticia con esta pseudo seguridad del seguro de la clínica regional número 23”, manifestó.

Finalmente, Brenda Peralta aseguró que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el IMSS ya investigan el caso. Además, indicó que buscará respaldo legal ante un juzgado civil.

Hasta la información proporcionada, no se incluye una postura de las instituciones señaladas sobre los hechos denunciados.

Información Diego Robles

APG