Seguridad

Mujer Denuncia Presunto Hostigamiento de Guardias en Clínica del IMSS en Ensenada

Brenda Peralta afirmó que sufrió una crisis de ansiedad tras un altercado con tres elementos, aseguró que el caso ya es investigado por autoridades

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