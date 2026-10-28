Noche de Museos Reunirá a 32 Recintos Culturales en Querétaro

La próxima edición de Noche de Museos se realizará el 6 de noviembre en Querétaro, con la participación de 32 museos, galerías y espacios culturales que ofrecerán más de 80 actividades y horarios extendidos, informó la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain.

La funcionaria señaló que, desde el inicio del proyecto en mayo de 2023, la iniciativa ha acumulado más de 105 mil visitas. Además, destacó que la edición de mayo registró alrededor de 35 mil asistentes, lo que refleja el interés de la población por conocer los recintos culturales fuera de sus horarios habituales.

López Birlain reconoció la colaboración del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), los municipios, las instituciones culturales y los espacios independientes que participan en esta actividad, cuyo objetivo es acercar el arte y la cultura a las familias queretanas.

Por su parte, Rosa Estela Reyes, delegada del INAH, destacó que esta edición se enmarca en el 90 aniversario del Museo Regional de Querétaro y resaltó la importancia de sumar esfuerzos para preservar y difundir el patrimonio cultural.

Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer exposiciones, disfrutar de presentaciones musicales, participar en talleres y convivir con artistas, en una oferta dirigida a personas de todas las edades.