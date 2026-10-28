Cultura

Noche de Museos Reunirá a 32 Recintos Culturales en Querétaro

La iniciativa busca ampliar el acceso al arte y ofrecer nuevas formas de disfrutar los espacios culturales fuera de sus horarios habituales

Museos y Galerías de Querétaro Abrirán sus Puertas en Horario ExtendidoMuseos y Galerías de Querétaro Abrirán sus Puertas en Horario Extendido. Foto: N+

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La jornada incluirá recorridos por exposiciones, música y talleres; además, coincidirá con la conmemoración de los 90 años del Museo Regional de Querétaro.

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