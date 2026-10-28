Familias Buscan a 11 Migrantes Desaparecidos Tras Naufragio Frente a Ensenada, BC

Familiares de migrantes desaparecidos tras el hundimiento de un yate frente a las costas de Ensenada acudieron a Tijuana para exigir información sobre el paradero de sus seres queridos, luego de que 16 de las 27 personas que viajaban en la embarcación fueran rescatadas por la Guardia Costera de Estados Unidos y otras 11 no fueran localizadas.

De acuerdo con el testimonio de los familiares, el llamado de auxilio de los tripulantes se registró durante la madrugada del viernes 16 de octubre, cuando la embarcación se hundía a unas 140 millas al oeste de Ensenada, México.

A las labores de búsqueda de la Guardia Costera estadounidense se sumó la Marina mexicana; sin embargo, los familiares señalaron que el operativo fue suspendido después de 89 horas sin resultados para localizar a las personas desaparecidas.

Jessica Castro, hermana de Marco Antonio Castro, de 24 años, explicó que tuvo el último contacto con él la tarde del 15 de octubre, cuando le informó a su familia que estaban por ingresar al mar. La mujer indicó que, ante la falta de noticias, existe la preocupación de que su hermano haya viajado en el yate que naufragó.

“Las familias que estamos buscando hemos llegado a la conclusión que nuestros familiares posiblemente sí iban en ese yate, porque no sabemos nada de ellos, no hay señales, nada de ellos, no nos dicen nada”, expresó.

Por su parte, Matilde Santos viajó desde Guerrero junto con la esposa de su hermano, Jorge Santos Nava, para presentar una denuncia formal por su desaparición ante la Fiscalía General del Estado y solicitar información al consulado de México en Estados Unidos.

La mujer relató que recibió información sobre personas trasladadas a hospitales estadounidenses, algunas de ellas en calidad de desconocidas debido a su estado de salud. Sin embargo, aseguró que posteriormente le comunicaron que ya no contaban con información sobre quienes habían sido internados.

Otras cinco familias que no pudieron trasladarse a Tijuana continúan solicitando información a las autoridades mexicanas y estadounidenses sobre sus seres queridos.

Entre las personas reportadas como desaparecidas se encuentran Arturo Peralta Olivar, Maricela Cervantes Moreno, Edxon Eduardo Bautista, Fernando Huicochea Pérez y Sergio Noguez Calixto.

Los familiares pidieron que las autoridades mantengan la atención en el caso y que, de ser necesario, se reanuden las labores de búsqueda en el mar para localizar e identificar a las personas desaparecidas.

Información Perla Velázquez

APG