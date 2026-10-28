Desaparecidos

Familias Buscan a 11 Migrantes Desaparecidos Tras Naufragio Frente a Ensenada, BC

Parientes viajaron desde Guerrero para denunciar la no localización de sus seres queridos y solicitaron a las autoridades reanudar las labores de búsqueda

Familias Buscan a 11 Migrantes Desaparecidos Tras Naufragio Frente a EnsenadaFamilias Buscan a 11 Migrantes Desaparecidos Tras Naufragio Frente a Ensenada | Foto: N+

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