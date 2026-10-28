Desaparecen Dos Turistas Originarios del Estado de México en Angostura, Sinaloa

Dos jóvenes turistas originarios de Hueypoxtla, Estado de México, se encuentran desaparecidos desde el pasado miércoles 21 de octubre, luego de ser última vez vistos en la comunidad de Capomos en el municipio de Angostura, Sinaloa.

El colectivo de rastreadoras Sabuesos Guerreras compartió las fichas de búsqueda de ambos, se trata de Horacio Noé García Vargas y José Luis Amador Rosas, quienes viajaban a bordo de una camioneta blanca con placas M-U-F-667-A.

La información indica que el último paradero conocido de los masculinos fue pasando una llantera de nombre "El Tocayo" cerca del poblado Capomos, desde entonces, no se ha podido establecer comunicación con ellos.