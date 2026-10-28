Mexicali Celebrará Festival del Día de Muertos 2026 con Recorridos Históricos y Desfile

El Panteón Pioneros de Mexicali será por primera vez sede del Festival del Día de Muertos, que celebrará su séptima edición con recorridos guiados entre tumbas de personajes históricos, espectáculos folclóricos y actividades culturales.

El evento se realizará el 1 de noviembre, con la participación del Instituto Municipal de Arte y Cultura, que busca rescatar la historia del cementerio, donde descansan figuras como Esteban Cantú, además de beisbolistas y otras personalidades vinculadas al desarrollo de la ciudad.

Como parte del programa, se contempla un desfile por las principales vialidades del Centro de Mexicali, así como concursos de catrinas y de mascotas disfrazadas.

Las actividades incluirán también una verbena popular sobre la calle Suaza, donde habrá música de mariachi, banda y norteño, además de altares, oferta gastronómica y un bazar de emprendedores.

Con estas actividades, el festival busca combinar las tradiciones del Día de Muertos con la difusión de la historia y el patrimonio cultural de Mexicali.

APG