Cultura

Mexicali Celebrará Festival del Día de Muertos 2026 con Recorridos Históricos y Desfile

La séptima edición reunirá concursos, música regional, altares, gastronomía y actividades culturales para recordar a figuras relevantes de la capital

Mexicali Celebrará Festival del Día de Muertos 2026 con Recorridos Históricos y DesfileMexicali Celebrará Festival del Día de Muertos 2026 con Recorridos Históricos y Desfile | Foto: N+

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