Cultura

Fotos de San Judas Tadeo en la Iglesia de San Hipólito: Así Llegan Miles de Devotos

Muestras de fe marcan esta tradición religiosa que cada año convoca a creyentes de distintas partes del país

Fotos de San Judas Tadeo en la Iglesia de San Hipólito: Así Llegan Miles de DevotosGalería de Fotos San Judas Tadeo en la Iglesia de San Hipólito. Foto: N+

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Miles de devotos se reúnen en la Iglesia de San Hipólito para celebrar a San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles.

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