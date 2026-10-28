Dos Sujetos Detenidos por Presuntamente Golpear a sus Parejas en Hermosillo

Dos mujeres denunciaron agresiones físicas por parte de hombres de su entorno familiar, en hechos ocurridos en las colonias Salamanca y Fuente de Piedra, en Hermosillo, que derivaron en la detención de los presuntos responsables.



Uno de los casos se registró a las 00:10 horas de este miércoles, en una vivienda ubicada sobre la calle Oquendo, en la colonia Salamanca, donde fue detenido Osvan Adán “N”, de 20 años, señalado por agredir a su pareja, de 26 años.



De acuerdo con el reporte, el joven presuntamente le dio una cachetada a la mujer luego de que ella retirara dinero de su cuenta bancaria sin su autorización. La intervención de los agentes municipales derivó en su aprehensión por el delito de violencia familiar.



En un hecho distinto, ocurrido a las 09:35 horas del martes, Ulises “N”, de 43 años, fue señalado por la nieta de su pareja, de 22 años, de haberla jaloneado y empujado. La agresión fue reportada en un domicilio de la calle Fuente Dragón, en la colonia Fuente de Piedra.



Tras atender el reporte y recibir el señalamiento de la joven, los policías municipales turnaron al hombre ante la autoridad investigadora.



Los dos casos quedaron a disposición de las instancias correspondientes para el seguimiento de las denuncias por violencia familiar.