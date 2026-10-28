Seguridad

Dos Sujetos Detenidos por Presuntamente Golpear a sus Parejas en Hermosillo

Ambos reportes de violencia familiar se registraron en distintos puntos y colonias de la capital sonorense

Dos Sujetos Detenidos por Presuntamente Golpear a sus Parejas en HermosilloDos Sujetos Detenidos por Presuntamente Golpear a sus Parejas en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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