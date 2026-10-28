Educación

Primaria en Comunidad Comca'ac Cumple Más de un Mes Sin Luz Ni Clases

Además, dejó de funcionar la bomba de agua por falta de energía y los baños no se pueden utilizar

Comunidad Seri sin Clases PresencialesEstudiantes en Punta Chueca sin Clases Presenciales. Foto: N+

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Alumnos de la Comunidad Comca'ac Tienen Más de un Mes Sin Clases por Falta de Electricidad | N+