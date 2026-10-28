Primaria en Comunidad Comca'ac Cumple Más de un Mes Sin Luz Ni Clases

La Escuela Primaria Benito Juárez, en la comunidad Seri de Punta Chueca, tienen más de un mes sin clases presenciales ante la falta de servicio eléctrico, situación que ha obligado a casi 100 alumnos de tomar actividades académicas desde casa.

Úrsula Sefic, tutora de una de las alumnas afectadas, reportó que esta situación también se presentó el año pasado durante las primeras semanas de septiembre por lo que la comunidad estudiantil terminó el ciclo sin graduación ya que no podían asistir porque el calor en la región es fuerte.

Detalló que en vacaciones de verano la Secretaría de Educación y Cultura realizó reparaciones eléctricas, pero las instalaciones volvieron a colapsar.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alumnos de Primaria en Punta Chueca Llevan un Mes sin Clases Por Falta de Luz

La tutora expresó su preocupación porque esta situación no solo afecta el rendimiento escolar de los menores, sin también en sus hábitos.

También se reportó que actualmente dejó de funcionar la bomba de agua por falta de energía y los baños no se pueden utilizar.

Úrsula realizó un llamado urgente a las autoridades para que acudan a revisar el sistema eléctrico de la primaria y garantizar el regreso seguro de los estudiantes a las aulas.

Se solicitó información a SEC Sonora sobre la situación sin obtener respuesta hasta el momento.