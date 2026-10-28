¿Qué Día Cierra la Convocatoria de la Universidad Rosario Castellanos 2026? Hay Registro Abierto

La Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) cuenta con una convocatoria abierta para estudiantes y para que no pierdas tu oportunidad de inscribirte, acá te decimos qué día cierra el registro en 2026.

Esta institución pública de educación superior en México ofrece a las personas la oportunidad de estudiar una carrera o licenciatura de manera gratuita, además de no solicitar un examen para ingresar, de ahí que haya mucho interés en su proceso de admisión.

Registro abierto para la Universidad Rosario Castellanos: Carreras

Actualmente, esta universidad cuenta con la convocatoria abierta de posgrados, es decir de especialidades, maestrías y doctorados, para el ciclo escolar 2027-1, el cual inicia en febrero del próximo año. Su oferta educativa es esta:

Especialidad en Estrategias Pedagógicas para la Educación Intercultural.

Especialidad en Intervención Innovadora del Docente en Situaciones Emergentes.

Especialidad en Atención Educativa a la Primera Infancia.

Especialidad en Prácticas de Enseñanza STEAM.

Especialidad en Interpretación y Traducción de Lenguas Indígenas en los Servicios Públicos.

Maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal.

Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad.

Maestría en Derecho Indígena.

Maestría en Intervención Docente Innovadora en la Enseñanza Media Superior.

Maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad.

Maestría en Seguridad y Soberanía Alimentaria.

Maestría en Territorio y Memoria Histórica.

Maestría en Gestión Crítica para la Paz y los Derechos Humanos (en colaboración con el CENADEH).

Doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales.

Doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad.

Doctorado en Investigación Social desde la Complejidad.

Para esta convocatoria de posgrado, las especialidades tienen una duración de dos semestres; las maestrías, de cuatro, y los doctorados, de seis.

¿Cuándo cierra el registro de la Rosario Castellanos?

La convocatoria de la universidad está abierta para estudiantes nacionales, para personas extranjeras que cursaron su licenciatura en alguna universidad afiliada a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, para alumnos internos y para aquellos que buscan titularse por posgrado.

Estas son las fechas que deben tener presentes los interesados en ingresar a las especialidades, maestrías y doctorados de la Universidad Nacional Rosario Castellanos:

Cierre de registro y recepción de documentos: 9 de noviembre. Periodo de evaluación de aspirantes: del 12 de noviembre al 15 de diciembre. Jornadas académicas de inmersión al doctorado: del 12 de noviembre al 10 de diciembre. Publicación de resultados: 8 de enero de 2027. Inscripciones: del 18 al 22 de enero de 2027. Inicio del ciclo escolar: 22 de febrero de 2027.

Para consultar los requisitos de registro y documentos para cada tipo de alumno, te recomendamos ingresar a este link www.rcastellanos.cdmx.gob.mx/convocatorias-de-posgrado y dar clic en la opción que te corresponda.

PPP