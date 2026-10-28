Educación

¿Qué Día Cierra la Convocatoria de la Universidad Rosario Castellanos 2026? Hay Registro Abierto

Conoce la oferta educativa que tiene disponible la Universidad Nacional Rosario Castellanos para el ciclo escolar que inicia en febrero 2027

Hay Registro Abierto de la Universidad Nacional Rosario Castellanos 2026La Universidad Nacional Rosario Castellanos ofrece la oportunidad de estudiar una carrera de manera gratuita. Foto: Cuartoscuro
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