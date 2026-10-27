Educación

Megapuente de Cuatro Días para Estudiantes de Tamaulipas: Estas son las Fechas

El descanso aplica a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional

Estudiantes de Tamaulipas Disfrutarán Megapuente del 30 de Octubre al 2 de NoviembreEstudiantes de Tamaulipas Disfrutarán Megapuente del 30 de Octubre al 2 de Noviembre. Foto: N+

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Megapuente de 4 días para estudiantes en Tamaulipas por el Día de Muertos.

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