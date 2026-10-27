Megapuente de Cuatro Días para Estudiantes de Tamaulipas: Estas son las Fechas

Los estudiantes de educación básica en Tamaulipas disfrutarán de un extenso megapuente de cuatro días sin clases con motivo de la conmemoración del Día de Muertos 2026.

La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), alineada con el calendario oficial de la SEP, confirmó la suspensión de actividades para planteles de preescolar, primaria y secundaria en todo el estado.

El descanso comenzará el viernes 30 de octubre, jornada en la que los alumnos no asistirán a las aulas debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Este día libre se sumará al fin de semana del sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, extendiéndose hasta el lunes 2 de noviembre, marcado formalmente en el calendario como suspensión de labores por la tradición de Día de Muertos.

Las actividades escolares se reanudarán con normalidad el martes 3 de noviembre en los 43 municipios de Tamaulipas. Autoridades educativas recomiendan a los padres de familia y tutores tomar en cuenta estas fechas para organizar sus actividades familiares y asegurar el retorno oportuno de los alumnos a las aulas.