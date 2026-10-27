Educación

Paro Sindical Deja Sin Clases a Más de 800 Estudiantes en Papantla, Veracruz

El sindicato de trabajadores exige que se lleguen a acuerdos sobre sus demandas económicas y laborales

Paro Sindical Deja Sin Clases a Más de 800 Estudiantes en PapantlaMás de 800 estudiantes en Papantla permanecen sin clases por un paro sindical. Foto: Juan Olmedo

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Conflicto laboral deja sin clases a 800 estudiantes en Papantla. El sindicato del CECYTEV exige soluciones económicas y laborales. La situación podría escalar a huelga.

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