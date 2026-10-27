Paro Sindical Deja Sin Clases a Más de 800 Estudiantes en Papantla, Veracruz

Más de 800 estudiantes del CECYTEV en Papantla fueron enviados a sus casas debido a la suspensión de actividades por un conflicto laboral, sin que la comunidad escolar recibiera información oportuna.

La medida provocó molestia entre madres y padres de familia, ya que estaba programada la entrega de calificaciones. La suspensión impidió realizar este trámite conforme a lo previsto.

El sindicato único de trabajadores del CECYTEV inició un paro de brazos caídos a las ocho de la mañana, para exigir acuerdos sobre sus demandas económicas y laborales, como parte de la revisión contractual 2026-2028.

Informaron que de no existir una solución, la situación escalará a huelga el primer minuto del miércoles 28 de octubre y esta previsto para los 31 planteles y las oficinas generales.