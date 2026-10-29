Seguridad

Dan 28 Años de Prisión a Entrenador de Tae Kwon Do por Abusar de Menor en Nuevo León

El hombre, identificado como Jorge 'N', permanecerá internado en un centro de reinserción social del estado

Entrenador sentenciadoEl entrenador era investigado desde años atrás por el delito de abuso. Foto: N+

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