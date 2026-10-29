Dan 28 Años de Prisión a Entrenador de Tae Kwon Do por Abusar de Menor en Nuevo León

Un entrenador de Tae Kwon Do fue sentenciado a 28 años y 3 días de prisión por delitos de abuso sexual cometidos contra una menor de edad, quien lo señaló por presuntamente agredirla durante varios años en Nuevo León.

El hombre, identificado como Jorge 'N', permanecerá en un centro de reinserción social del estado, luego de que concluyera el proceso judicial en su contra. Dicha sentencia se dio a conocer un día después de que comenzara la audiencia contra el entrenador de Tae Kwon Do.

Entre los delitos por los que fue señalado se encuentran violación, violación equiparada, atentados al pudor y corrupción de menores. La denuncia fue presentada por una joven que señaló haber sido víctima de agresiones sexuales cuando todavía era menor de edad.

La víctima relató que las agresiones comenzaron cuando tenía alrededor de 12 años y continuaron hasta los 16 años de edad. En ese periodo, Jorge 'N' era su entrenador de Tae Kwon Do y también mantenía una relación sentimental con su madre.

La joven, quien actualmente es mayor de edad, presentó la denuncia ante las autoridades en 2021. El caso también había sido señalado públicamente por la afectada, quien denunció presuntas fallas en la atención de su caso por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

El proceso judicial contra el entrenador se llevó a cabo durante varias audiencias antes de llegar a la resolución que establece la pena de 28 años y 3 días de prisión. Con esta sentencia, el hombre deberá cumplir la condena en el centro penitenciario de Nuevo León.

DAGM