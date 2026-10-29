Así fue el Operativo en el que Abatieron al Líder Criminal 'Chuy Peñuelas' en Sinaloa

Uno de los líderes criminales más buscados en el país y por Estados Unidos fue abatido durante un operativo para inhibir hechos delictivos en Sinaloa. Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, trató de huir; sin embargo, fue abatido por las Fuerzas Armadas.

Al norte de Sinaloa, el hombre de 56 años de edad era identificado como presunto narcotraficante y segundo al mando del Cártel de Guasave, brazo operativo ligado a la facción de Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro".

“Chuy Peñuelas” comenzó sus operaciones en la región de los municipios de Sinaloa y Guasave. Estuvo vinculado al Cártel de Sinaloa, también fue parte del grupo liderado por los Beltrán Leyva y colaboró con Rafael Caro Quintero. Por esta razón, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Jesús González era acusado de dirigir una organización encargada de producir y distribuir drogas como metanfetamina, marihuana y cocaína hacia Estados Unidos. También fue acusado de narcotráfico internacional en el Distrito Colorado y en el Distrito Sur de California.

Sin embargo, las autoridades informaron que “Chuy Peñuelas” fue abatido durante un fuerte operativo que incluyó más de 50 unidades terrestres, drones, aeronaves de combate y helicópteros Black Hawk, y del cual brindaron detalles para llevar a cabo la cronología de los hechos.

Según información de inteligencia, las acciones de seguridad se registraron este 26 de octubre en inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, cuando elementos de la Marina detectaron con tomas aéreas la presencia de cuatro vehículos sospechosos en los que se desplazaban personas armadas.

Luego de percatarse de estos hechos, dieron seguimiento aéreo, al verse sorprendidos, los sospechosos trataron de darse a la fuga por una zona de terracería. En el trayecto, los delincuentes intercambiaron vehículos y continuaron su marcha a toda velocidad.

Después, se internaron en una zona de matorrales, de donde bajaron de las unidades y emprendieron la huida a pie. Se ocultaron entre la vegetación y comenzaron a disparar en contra de los elementos de la Marina.

En ese momento, comenzó un intercambio de disparos en el que abatieron a dos hombres, a quienes más tarde identificaron como “Chy Peñuelas” y Cesáreo Peñuelas Ruíz. En el operativo aseguraron cuatro camionetas con reporte de robo, tres armas largas, cargadores y 46 cartuchos.

La violencia en Sinaloa no da tregua; de hecho, este octubre podría ser uno de los meses más violentos en la entidad, debido a la escalada de homicidios dolosos y enfrentamientos derivados de la lucha de grupos criminales.

Por lo anterior, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, realizó una visita de supervisión en coordinación con el comandante de la Guardia Nacional, general Guillermo Briseño, para evaluar los operativos de seguridad, revisar los resultados y fortalecer las acciones contra los grupos generadores de violencia.

EPP