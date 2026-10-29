Seguridad

Así fue el Operativo en el que Abatieron al Líder Criminal 'Chuy Peñuelas' en Sinaloa

Jesús González Peñuelas era identificado como el segundo al mando del Cártel de Guasave

En el operativo fue abatido el criminal por el que la DEA ofrecía millonaria recompensaFoto: Cuartoscuro
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