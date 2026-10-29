Deportes

Tras Derrota de México vs Ghana: ¿Cuándo Juega contra Marruecos en el Mundial Sub-15?

Estos son los detalles del próximo duelo del equipo Tricolor que es dirigido por Marvin Cabrera

Los jovencitos de la Sub-15 han hecho un gran papel en el Mundial de la categoría.Los jovencitos de la Sub-15 han hecho un gran papel en el Mundial de la categoría. Foto: Selecciones Nacionales Menores

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