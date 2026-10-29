Tras Derrota de México vs Ghana: ¿Cuándo Juega contra Marruecos en el Mundial Sub-15?

Aunque México fue superado por su similar de Ghana en octavos de final, su participación en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA aún no termina. Así que tiene programado otro partido contra Marruecos. Esto es lo que sabemos.

Justo este miércoles 28 de octubre la Selección Mexicana disputó dos encuentros en el llamado “Mundial relámpago”: Muy temprano venció 3-2 a Rusia en dieciseisavos de final y horas más tardes cayó 5-3 ante su similar de Ghana.

El equipo que dirige Marvin Cabrera llegó al duelo ante los africanos luego de seis partidos invicto, ya que había superado a Dominica, Etiopía, Hungría, Malasia, Siria y Rusia.

México se instaló en octavos de final con la moral en alto, pese a que la dificultad se incrementó en esa fase. Para mala suerte, le tocó cruzarse con unos de los favoritos que es Ghana. Los africanos abrieron el marcador muy pronto: el 1-0 llegó a los 3 minutos. Poco después los Tricolores empataron 1-1 pero eso no frenó a los ghaneses.

Ghana aprovechó los titubeos de los Tricolores y fue contundente, así que se marchó al descanso con ventaja de 3-1 en la pizarra. Para la segunda mitad los mexicanos tendrían que mejorar la estrategia para equilibrar la balanza.

De vuelta en la parte complementaria, los pupilos de Marvin Cabrera se ilusionaron con el 3-2. Pero Ghana es un peligro al ataque y pronto agrandó la ventaja a 5-2. Luego de eso se dedicó a manejar el duelo y anuló los embates del conjunto azteca.

La Selección Mexicana se despide de sus aspiraciones de ganar el Mundial Sub-15, pero seguirá adelante debido a que los equipos perdedores se integran a otras llaves para continuar jugando con la premisa de “lo importante no es ganar, sino competir”.

El próximo duelo de México es ante Marruecos, que fue superado con marcador de 1-0 ante Paraguay en octavos. El encuentro está programado para este jueves 29 de octubre a las 01:30 de la madrugada (tiempo del centro de México).

Hay que mencionar que el Mundial Sub-15 se lleva a cabo en Bakú, capital de Azerbaiyán, y reúne a representantes de 189 selecciones, para un total de 945 partidos. El formato busca ampliar las oportunidades de participación de los jóvenes y facilitar su desarrollo mediante partidos más dinámicos.

La llamada Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA se juega en modalidad de Futbol 8, con canchas de 68 por 47 metros y encuentros divididos en dos periodos de 20 minutos. Estas dimensiones y la duración de los partidos son menores a las del futbol convencional.

Por tratarse de un “Mundial Relámpago”, hay selecciones que disputan hasta dos partidos por día. Como fue el caso de México este día: primero jugó ante Rusia en dieciseisavos de final y horas después enfrentó a Ghana en octavos.

Con información de N+