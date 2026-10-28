Sociedad

¿Qué Va a Pasar en Noviembre 2026? Día de Muertos, Buen Fin, Aniversario de la Revolución y Más

El onceavo mes del año está marcado por varias celebraciones o conmemoraciones que debes tomar en cuenta

Día de Muertos en San Andrés MixquicDía de Muertos en San Andrés Mixquic. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que en noviembre 2026 se celebra el Día de Muertos y el Buen Fin? Conoce las tradiciones y eventos que marcan este mes en México y el mundo.

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