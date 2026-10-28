¿Qué Va a Pasar en Noviembre 2026? Día de Muertos, Buen Fin, Aniversario de la Revolución y Más

Son muchas las fechas importantes para recordar durante noviembre, es por eso que en N+ te decimos las celebraciones o conmemoraciones más relevantes ocurridas durante el onceavo mes del año.

Día de Muertos

El 1 y 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos y Día de los Fieles Difuntos, una de las principales tradiciones mexicanas con las que celebramos la muerte y recordamos a los que ya no están físicamente con nosotros, pero cuyas almas regresan a visitarnos. Cabe destacar que la festividad no es de descanso obligatorio, pero sí un día sin clases en escuelas de educación básica.

Esta celebración mexicana es reconocida en todo el mundo, por su folclor, el color y la alegría de los mexicanos para celebrar la muerte. Un ejemplo es Pomuch, municipio de Hecelchakán, en Campeche, donde las familias realizan un ritual maya conocido como Choo Ba’ak o la limpieza de huesos de sus seres queridos, con una pequeña brocha limpian el polvo de los restos de sus difuntos, manteniendo así la tradición distintiva de la región. Pero la celebración va más allá, además de adornan las tumbas con flores y velas, cada semana elaboran altares con comida fresca preparada en casa, manteniendo viva esta rica tradición cultural durante todo el mes.

Eventos deportivos durante noviembre

Durante noviembre de 2026 habrá varios eventos deportivos que no te puedes perder. Hay de todo, desde futbol hasta la Fórmula 1.

1 de noviembre: Gran Premio de la Fórmula 1 y Maratón de Nueva York, en Estados Unidos de América.

6 de noviembre: Inicia el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, concluye el 8 del mismo mes.

14 de noviembre: Jamaica vs México, como parte de la Liga de Naciones Concacaf 2026 en el Estadio Nacional.

17 de noviembre: México vs Jamaica, como parte de la Liga de Naciones Concacaf 2026 en el Estadio Monterrey.

18 de noviembre: Inicia la Copa Davis, el torneo internacional de tenis por equipos más importante del mundo, concluye el 23 del mismo mes.

19 de noviembre: Inicia el Gran Premio de Las Vegas de la F1, en Estados Unidos de América, concluye el 21 del mismo mes.

27 de noviembre: Inicia el Gran Premio de Catar de la F1, concluye el 29 del mismo mes.

Gran Premio de México de la Fórmula 1

El 1 de noviembre es el Gran Premio de México, en el que Sergio Checo Pérez vivirá su Gran Premio de Fórmula 1 número 300 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. Además, el piloto mexicano extendió su contrato hasta 2029 con la escudería estadounidense Cadillac, que este año debutó en la F1.

Fases Lunares de noviembre

Así queda el calendario lunar del mes de noviembre, que no te puedes perder.

1 de noviembre: Cuarto menguante.

9 de noviembre: Luna nueva.

17 de noviembre: Cuarto creciente

24 de noviembre: Luna llena o Luna del castor.

Día del Soltero

El 11 de noviembre es el Día del Soltero, una festividad que inició en 1993 en China, pero se ha extendido por todo el mundo, tiene como objetivo celebrar el orgullo de ser soltero ya que en el país asiático la soltería es mal vista en la sociedad, sobre todo cuando las personas han pasado de los 30 años.

Día Nacional del Libro

El 12 de noviembre es el Día Nacional del Libro, cuya fecha fue establecida por decreto presidencial en 1980, para honrar el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, máxima exponente de la literatura mexicana.

Buen Fin 2026

Del 13 al 17 de noviembre se realizará el Buen Fin 2026, la temporada de ofertas y descuentos más esperada del año en el país. Además, si compras con medios de pago electrónicos o registras tu negocio para vender durante estas fechas, puedes participar para ganar uno de los más de 300 mil premios, con una bolsa total de 500 millones de pesos. El sorteo se llevará a cabo 4 de diciembre de 2026.

Día Mundial de la Diabetes

El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, la fecha fue establecida en 1991 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de la Diabetes en respuesta al aumento de la enfermedad que amenaza la salud de millones de personas en el mundo.

De acuerdo con la ONU, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. En 2017, esta enfermedad causó cuatro millones de muertes. Además, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que en 2025 se registraron 106,874 muertes por diabetes mellitus en México, de manera preliminar, ubicándose solo por detrás de las enfermedades del corazón (177,673 casos).

Aniversario luctuoso de la perrita Frida

El 15 de noviembre de 2025, se sumplen cuatro años de la muerte de Frida, la perrita rescatista falleció a la edad de 13 años 7 meses. Siempre será recordada en la Marina y por la población mexicana por sus valentía y nobleza en labores de rescate durante los sismos de 2017 en la Ciudad de México (CDMX).

Frida era un labrador de color miel, nació el 12 de abril de 2009, en la Unidad Canina de la de la Secretaría de Marina (Semar). Durante más de 10 años de servicio logró encontrar a más de 55 personas, 12 de ellas vivas, en México, Haití y Ecuador.

Día Nacional de la Gastronomía Mexicana

El 16 de noviembre es el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, que busca preservar el patrimonio cultural y fomentar el desarrollo cultural del país, así como impulsar su riqueza natural, para ubicar a México como un destino de clase mundial. La comida mexicana es una de las preferidas en todo el mundo, y no es para menos, pues tiene una gran riqueza de ingredientes, olores y sabores milenarios que le la han llevado a ser reconocida incluso como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Aniversario de la Revolución Mexicana

El 20 de noviembre es el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, un levantamiento armado convocado por Francisco I. Madero en 1910, para poner fin al gobierno de Porfirio Díaz y establecer elecciones libres y democráticas. El desfile cívico-militar será a las 10:00 horas, en la Ciudad de México.

Día del Músico

El 22 de noviembre es el Día del Músico, una celebración que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) estableció en honor a Santa Cecilia, a quien el Papa Gregorio XIII declaró Patrona de los Músicos, en 1584.

Día de Acción de Gracias en Estados Unidos

El 26 de noviembre es el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving en Estados Unidos de América (EUA), esta celebración se realiza cada año el cuarto jueves del mes de noviembre, su origen se remonta a 1621 cuando los colonos ingleses de Plymouth (parte del actual estado de Massachusetts) y los nativos americanos de la zona celebraron su primera cosecha exitosa después de un duro invierno (1920-1621).

De acuerdo con información del Gobierno de EUA, el presidente George Washington declaró en 1789 el día como festividad nacional y desde entonces es considerada como una de las celebraciones más importantes para los estadounidenses.

Black Friday en Estados Unidos

El 27 de noviembre se realiza el Black Friday (o viernes negro) en Estados Unidos de América (EUA), un día después de Acción de Gracias, que da inicio a las compras para la temporada navideña con grandes rebajas.

Aniversario luctuoso de Silvia Pinal

El 28 de noviembre se cumple el segundo aniversario luctuoso de Silvia Pinal, la última gran diva del Cine de Oro mexicano, musa del pintor mexicano Diego Rivera en 1956; falleció a los 93 años de edad tras complicaciones en su salud.

Adviento 2026

El 29 de noviembre comienza el Adviento 2026,, de acuerdo con la religión católica se trata del año nuevo litúrgico que significa un tiempo de preparación para la Navidad, día en el que se conmemora el nacimiento de Cristo.

El tiempo de Adviento consiste en 4 domingos previos a esta festividad, la palabra viene del latín adventus. Durante este periodo la gente se prepara espiritualmente, a través de la oración y reflexión.

Fin de la temporada de huracanes 2026

El 30 noviembre concluye de manera oficial la temporada de huracanes 2026 tanto en el Pacífico como en el Atlántico. En lo que va de la actual temporada, se han registrado 8 potentes huracanes en el Pacífico que han superado la categoría 3, dos de ellos alcanzaron la máxima categoría (5), se trata de Lowell y Polo, mientras que Karina, Odalys y Simon fueron categoría 4. En el Atlántico solo Isaías alcanzó la categoría 3.

Fechas importantes y efemérides de noviembre en México

5 de noviembre: Aniversario de la Feria de Aguascalientes, inició por primera vez en 1928.

6 de noviembre: Francisco I. Madero toma posesión como presidente de México.

7 de noviembre: México es admitido en la Organización de Naciones Unidas, en 1945.

12 de noviembre: Natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, la "Décima Musa".

18 noviembre: Se erige el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

23 de noviembre: Día de la Armada de México.

24 de noviembre: Aniversario luctuoso del pintor Diego Rivera.

26 de noviembre: Aniversario luctuoso de Felipe Ángeles (en 1919), general revolucionario que combatió en las fuerzas villistas.

7 de noviembre: Aniversario de la Guerra de los Pasteles, en 1838.

29 de noviembre: Se inaugura el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad Universitaria, en 1952.

Fechas conmemorativas de noviembre en el mundo

1 de noviembre: Día Mundial del Veganismo.

2 de noviembre: Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

3 de noviembre: Día Mundial del Sandwich.

9 de noviembre: Caída del Muro de Berlín en Alemania, en 1989.

16 de noviembre: Día Internacional del Patrimonio Mundial, Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico y Día del Criminólogo.

19 de noviembre: Día Internacional del Hombre, Día de tener un Mal Día, Día Mundial de los Record Guinness y Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.

20 de noviembre: Día Internacional de la Memoria Transexual y Día Internacional de la Memoria Transgénero.

21 de noviembre: Día Mundial de la Vasectomía y Día Mundial de la Televisión.

25 de noviembre: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

29 de noviembre: Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino.

30 de noviembre: Día del Influencer.

Con información de N+