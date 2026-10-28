Internacional

Muere la Activista Dolores Huerta, Icónica Líder de los Derechos Civiles

Durante décadas, la reconocida mujer se dedicó a la lucha por los derechos de trabajadores agrícolas y defendió a migrantes, minorías, personas LGBT y jóvenes en situación de riesgo

La líder de los derechos civiles Dolores Huerta. Foto: EFE | ArchivoLa líder de los derechos civiles Dolores Huerta. Foto: EFE | Archivo

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